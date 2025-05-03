Возрастные надбавки для пенсионеров

С 70 лет украинцы на пенсии могут получать ежемесячную надбавку, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Смотрите также 10 пенсий учителям: когда педагоги могут получить такую выплату

Размер ежемесячной компенсационной доплаты зависит от возраста пенсионера, поэтому доплату начинают начислять со дня достижения этого возраста:

по достижении 70 лет – 300 гривен;

по достижении 75 лет – 456 гривен;

по достижении 80 лет – 570 гривен.

Единственное условие – пенсия, меньше 10 340 гривен.

Важно! Люди в возрасте от 70 до 74 лет уже получают доплату в размере до 300 гривен. Поэтому по достижении 75 лет сумма фактического увеличения составляет 156 гривен и не добавляется (456-300=156).

Надбавка для 65-летних украинцев

Пенсионеры в возрасте 65 лет с полным страховым стажем не могут получать пенсию ниже 40% от минимальной заработной платы. То есть по состоянию на 2025 год пенсионерам, которые имеют полный страховой стаж на момент назначения пенсии, по достижении 65-летнего возраста не могут платить меньше чем 3 200 гривен.

Размер доплат составит разницу между 3 200 гривен и пенсией украинца. Для работающих пенсионеров перерасчет пенсий с использованием нового показателя минимальной зарплаты выполняют после увольнения с работы или прекращения ведения бизнеса.

Такие возрастные доплаты к пенсии назначаются автоматически, то есть обращаться в Пенсионный фонд не нужно.