Помощь детям пропавших без вести военных

Дети военных, которые погибли, умерли или считаются пропавшими без вести, могут получать пенсию в связи с потерей кормильца согласно Закону Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", передает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный Фонд.

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Пенсия по случаю потери кормильца назначается детям до 18 лет независимо от факта их содержания. Если же ребенок учится на дневной форме в школе, колледже или вузе, выплаты продолжаются до завершения обучения, но не дольше чем до 23 лет.

Важно! Дети-сироты имеют право на пенсию до 23 лет, даже если не учатся.

Какой размер пенсии для детей

Размер такой пенсии для детей военнослужащего составляет от 30% до 70% его денежного обеспечения. Все зависит от обстоятельств смерти.

В случае гибели военнослужащего при исполнении обязанностей пенсию назначают в следующих размерах:

70% от суммы денежного обеспечения (но не менее 7 800 гривен) – одному из родителей, жене или одному ребенку;

по 50% денежного обеспечения (не менее 6 100 гривен) – каждому ребенку, если их в семье двое или больше.

Также, согласно статье 15 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты", членам семей погибших защитников и ветеранов предоставляется надбавка к пенсии в размере 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Важно! В случае, если военнослужащий погиб в результате несчастного случая, не связанного с выполнением служебных обязанностей, пенсия назначается в размере 30% от суммы его денежного обеспечения.