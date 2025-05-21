Как вырастет минималка и прожиточный минимум

В 2025 году правительство планировало заморозить минималку на уровне 8 000 гривен на ближайшие годы, однако прогнозы изменились, сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

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По его данным, проект документа содержит макропрогноз Минэкономики от середины апреля с такими цифрами:

Минимальная зарплата:

в 2026 году – 8 688 гривен;

в 2027 году – 9 374 гривны;

в 2028 году – 10 059 гривен.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц:

в 2026 году – 3 288 гривен;

в 2027 году – 3 482 гривны;

в 2028 году – 3 667 гривен.

Какими будут ВВП и инфляция

Номинальный ВВП:

в 2026 году – 10 443,5 миллиардов гривен;

в 2027 году – 11 920,9 миллиардов гривен;

в 2028 году – 13 471,7 миллиардов гривен.

Индекс потребительских цен (инфляция):

в 2026 году – 109,7%;

в 2027 году – 107,1%;

в 2028 году – 105,6%.

Курс гривны и доллара

Средний курс гривны к доллару США:

в 2025 году – 43,3 гривны;

в 2026 году – 44,7 гривен;

в 2027 году – 45,2 гривны;

в 2028 году – 45,6 гривен.

Курс гривны на конец года:

в 2025 году – 43,7 гривен;

в 2026 году – 44,8 гривен;

в 2027 году – 45,3 гривны;

в 2028 году – 45,8 гривен.

Бюджетную декларацию правительство должно одобрить до 1 июня, поэтому в документе возможны изменения.