Каким будет курс доллара в Украине
Нынешний прогноз значительно лучше чем тот, который был в прошлом году, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ярослава Железняка.
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Напомню, что бюджетную декларацию должно правительство одобрить до 1 июня, поэтому еще что-то может измениться. Но не думаю что существенно.
Как говорит Железняк, в проекте бюджетной декларации указаны следующие цифры:
- в 2025 году средний курс, вероятно, будет – 43,3 гривны за доллар;
- в 2026 году – 44,7 гривны за доллар;
- в 2027 году – 45,2 гривны за доллар;
- в 2028 году – 45,6 гривны за доллар.
В то же время на конец года курс доллара, по мнению Минфина, вероятно, будет таким:
- в 2025 году – 43,7 гривны за доллар;
- в 2026 году – 44,8 гривны за доллар;
- в 2027 году – 45,3 гривны за доллар;
- в 2028 году – 45,8 гривны за доллар.