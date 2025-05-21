Каким будет курс доллара в Украине

Нынешний прогноз значительно лучше чем тот, который был в прошлом году, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ярослава Железняка.

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Ярослав Железняк Народный депутат Украины Напомню, что бюджетную декларацию должно правительство одобрить до 1 июня, поэтому еще что-то может измениться. Но не думаю что существенно.

Как говорит Железняк, в проекте бюджетной декларации указаны следующие цифры:

в 2025 году средний курс , вероятно, будет – 43,3 гривны за доллар;

, вероятно, будет – 43,3 гривны за доллар; в 2026 году – 44,7 гривны за доллар;

в 2027 году – 45,2 гривны за доллар;

в 2028 году – 45,6 гривны за доллар.

В то же время на конец года курс доллара, по мнению Минфина, вероятно, будет таким: