Курс валют в банках

По состоянию на утро 19 мая, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,20 гривны (+5 копеек против 16 мая) и продажа по 41,80 гривны (+5 копеек).

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Покупка евро проходит по 46,10 гривны (-5 копеек), продажа – по 46,82 гривны (+2 копейки).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,50 гривны (-5 копеек), а продать по 41,50 гривны (-6 копеек).

(-5 копеек), а продать (-6 копеек). Покупка евро по 46,55 гривны (-1 копейка), а продажа по 46,70 гривны (+1 копейка).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 41,01 гривны (+1 копейка), а продают по 41,57 гривны (-1 копейка), по данным finance.ua.

(+1 копейка), а продают (-1 копейка), по данным finance.ua. Евро покупают по 46,38 гривны (+31 копейка), а продают по 46,90 гривны (+10 копеек).

Какой прогноз курса

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что на этой неделе на рынок, как и в предыдущие недели, будут влиять экономические факторы. А разница между курсами доллара и евро будет на уровне 6 гривен.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Речь идет об экономических факторах такие, как развитие экспорта, что пополняет международные валютные резервы, развитие экономики и тому подобное. Все другие косвенные факторы, как, например, ситуация на фронте, последствия вражеских обстрелов, могут создавать определенное давление, однако не будут действовать отдельно от экономики.

Сами же курсы банкир прогнозирует на таком уровне: доллар на наличном и на межбанке на уровне 41,40 – 41,80 гривны, а евро – на уровне 45,50 – 47 гривен.