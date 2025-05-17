Какой прогноз по доллару

Банкир Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что на следующей неделе на рынке будут периоды незначительного роста сменяют периоды снижения и наоборот. Это будет в пределах коридоров 41,40 – 41,80 гривны за доллар и 45,50 – 47 гривен за евро.

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Таким образом, разница между долларом и евро ожидается до 6 гривен.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Собственно такое положение вещей является логическим следствием монетарной стратегии регулятора и вполне характерно для действия режима управляемой гибкости.

Кроме экономических факторов, которые влияют на курс, есть еще и косвенные факторы, например ситуация на фронте, вражеские обстрелы и другие. Такие факторы являются уже привычными для граждан, но моральный фактор может усиливаться.

Мы предполагаем, что в течение последней декады мая спрос и предложение будут оставаться в балансе: то есть базовая причина роста курсов будет нивелирована благодаря естественно сниженному спросу в это время, а также возможным интервенциям Нацбанка,

– добавляет Лесовой.

Важно! На межбанке и на наличном рынке курс доллара будет находиться на уровне 41,40 – 41,80 гривны.