Банки могут смягчить лимиты на прямые переводы средств

Смягчение произойдет в случае внедрения реестра дропов и автоматизированной верификации доходов клиентов, пишет 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Сейчас эта тема не обсуждалась,

– сказал заместитель исполнительного директора НАБУ Дмитрий Глинский.

Однако если в будущем будут введены эффективные инструменты для противодействия явлению дропов, в частности соответствующий реестр и механизмы автоматизированной верификации банками доходов своих клиентов, то потребность в унифицированных лимитах может исчезнуть сама собой.

Кого именно касаются ограничения? Банки применяют риск-ориентированный подход. Поэтому их клиенты (именно с подтвержденными доходами) могут свободно проводить операции. В то же время ограничения касаются только транзакций, которые имеют признаки повышенного риска.

Дмитрий Глинский отметил, что Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг, который был заключен в декабре, предусматривает добровольное введение лимитов банками на подобные операции. В частности Меморандум позволил Нацбанку не продлевать действие соответствующих нормативных ограничений.

Глинский уверен, что отсутствие среди подписантов 9 небольших банков не препятствует установлению на рынке подходов и практик, предусмотренных этим документом. Дело в том, что доля услуг этих банков на рынке услуг физическим лицам и ФЛП близка к нулю.

Напомним! 1 апреля НБУ не продлил временные регуляторные ограничения по исходящим переводов между счетами физических лиц в пределах одного банка на счета в других банках. Лимит составлял 150 тысяч гривен в месяц и распространялся на все типы переводов.

Что известно о Меморандуме

Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг с 1 февраля ввел новые добровольные лимиты:

50 тысяч гривен в месяц для клиентов с высоким уровнем риска без подтвержденных доходов;

150 тысяч гривен – для клиентов со средним и низким уровнем риска.

Однако с 1 июня этот лимит будет снижен до 100 тысяч гривен.

Кто уже подписал Меморандум? "Интерфакс-Украина" пишет, что по состоянию на 14 мая 2025 года Меморандум подписали 51 из 60 банков и две финансовые компании – NovaPay и RozetkaPay, которые имеют лицензии НБУ. И этот показатель не претерпел изменений еще с начала апреля.

Важно! НБУ планирует подготовить законопроект о введении реестра дропов до конца мая, а внедрить его – в 2026 году.