Банки можуть пом’якшити ліміти на прямі перекази коштів

Пом’якшення відбудеться у випадку впровадження реєстру дропів і автоматизованої верифікації доходів клієнтів, пише 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Читайте також Які суми можна переказувати за кордон у 2025 році

Наразі ця тема не обговорювалась,

– сказав заступник виконавчого директора НАБУ Дмитро Глінський.

Однак якщо у майбутньому будуть запроваджені ефективні інструменти для протидії явищу дропів, зокрема відповідний реєстр та механізми автоматизованої верифікації банками доходів своїх клієнтів, то потреба в уніфікованих лімітах може зникнути сама собою.

Кого саме стосуються обмеження? Банки застосовують ризик-орієнтований підхід. Тому їхні клієнти (саме з підтвердженими доходами) можуть вільно проводити операції. Водночас обмеження стосуються лише транзакцій, які мають ознаки підвищеного ризику.

Дмитро Глінський зазначив, що Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, який був укладений у грудні, передбачає добровільне введення лімітів банками на подібні операції. Зокрема Меморандум дозволив Нацбанку не продовжувати дію відповідних нормативних обмежень.

Глінський впевнений, що відсутність серед підписантів 9 невеликих банків не перешкоджає встановленню на ринку підходів та практик, які передбачені цим документом. Річ у тім, що частка послуг цих банків на ринку послуг фізичним особам та ФОПам близька до нуля.

Нагадаємо! 1 квітня НБУ не продовжив тимчасові регуляторні обмеження щодо вихідних переказів між рахунками фізичних осіб у межах одного банку на рахунки в інших банках. Ліміт становив 150 тисяч гривень на місяць і поширювався на всі типи переказів.

Що відомо про Меморандум

Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг з 1 лютого впровадив нові добровільні ліміти:

50 тисяч гривень на місяць для клієнтів із високим рівнем ризику без підтверджених доходів;

150 тисяч гривень – для клієнтів зі середнім і низьким рівнем ризику.

Однак з 1 червня цей ліміт буде знижено до 100 тисяч гривень.

Хто вже підписав Меморандум? "Інтерфакс-Україна" пише, що станом на 14 травня 2025 року Меморандум підписали 51 із 60 банків та дві фінансові компанії – NovaPay і RozetkaPay, які мають ліцензії НБУ. І цей показник не зазнав змін ще з початку квітня.

Важливо! НБУ планує підготувати законопроєкт про введення реєстру дропів до кінця травня, а впровадити його – у 2026 році.