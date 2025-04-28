Чи є зараз ліміти на перекази

Перекази в межах одного банку зазвичай не обмежуються – клієнт може без перешкод переказувати гроші, наприклад, із зарплатної картки на ощадну, передає 24 Канал.

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Раніше при переказах між картками різних банків діяли певні ліміти, встановлені згідно з Меморандумом про прозорість платіжних послуг.

Зокрема, з 1 лютого 2025 року було встановлено такі обмеження для клієнтів без підтверджених доходів:

до 50 000 гривень на місяць для осіб з високим ризиком;

до 150 000 гривень для тих, хто має середній або низький рівень ризику.

Однак з 1 квітня 2025 року ці обмеження були скасовані. Тепер перекази "з картки на картку" можна здійснювати без ліміту, у тому числі на суми понад 150 000 гривень на місяць.