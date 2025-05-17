Який прогноз долара

Банкір Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що наступного тижня на ринку будуть періоди незначного зростання змінюють періоди зниження і навпаки. Це буде в межах коридорів 41,40 – 41,80 гривні за долар та 45,50 – 47 гривень за євро.

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Таким чином, різниця між доларом і євро очікується до 6 гривень.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Власне такий стан речей є логічним наслідком монетарної стратегії регулятора та є цілком характерним для дії режиму керованої гнучкості.

Крім економічних чинників, які впливають на курс, є ще й непрямі чинники, як-от ситуація на фронті, ворожі обстріли та інші. Такі фактори є вже звичними для громадян, але моральний фактор може посилюватися.

Ми припускаємо, що протягом останньої декади травня попит і пропозиція залишатимуться в балансі: тобто базова причина зростання курсів буде нівельована завдяки природно зниженому попиту о цій порі, а також можливим інтервенціям Нацбанку,

– додає Лєсовий.

Важливо! На міжбанку та на готівковому ринку курс долара перебуватиме на рівні 41,40 – 41,80 гривні.