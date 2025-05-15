Курс валют у банках

Станом на ранок 15 травня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,22 гривні (+7 копійок проти 14 травня) та продаж по 41,80 гривні (+1 копійка).

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Купівля євро проходить по 46,15 гривні (+25 копійок), продаж – по 47,02 гривні (+22 копійки).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,50 гривні (-5 копійок), а продати по 41,55 гривні (без змін).

(-5 копійок), а продати (без змін). Купівля євро по 46,55 гривні (+11 копійок), а продаж по 46,72 гривні (-2 копійки).

Курс в обмінниках

Долари купують у середньому по: 40,65 гривні (-32 копійки), а продають по 41,57 гривні (+6 копійок), за даними finance.ua.

(-32 копійки), а продають (+6 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 45,72 гривні (-45 копійок), а продають по 46,92 гривні (+1 копійка).

По скільки буде долар цього тижня

На цей тиждень банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу розповів, що курс долара перебуватиме на рівні 41,25 – 41,65 гривні за долар. Таким чином, валюта не перетне позначки у 42 гривні й залишатиметься стабільною.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Коливання валют будуть мінімальні, але як у бік зростання, так і у бік зменшення.

Водночас НБУ традиційно відіграватиме головну роль на ринку, а інтервенції будуть на рівні 600 – 8-– мільйонів доларів на день, що є нормою.