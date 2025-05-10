Який буде долар в середині травня

Банкір Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що на ринку як завжди відіграватиму головну роль НБУ. Обсяг інтервенцій буде на рівні 600 – 800 мільйонів доларів на день, що вважається нормою.

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Лєсовий додає, що протягом наступного тижня поточні коливання будуть мінімальними, водночас це буде як в бік зростання, так і в бік зменшення.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Розрив між курсами міжбанку та готівкового ринку залишиться мінімальним – в дусі березнево-квітневого тренду. Загалом цілком можливо, що офіційний курс перебуватиме в коридорі 41,25 – 41,65 гривні за долар.

Зауважте! З 12 по 18 травня коридори валютних коливань будуть на такому рівні: міжбанк та готівковий ринок – 41,25 – 41,65 гривні за долар.