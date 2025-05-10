Какой будет доллар в середине мая

Банкир Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что на рынке как всегда будет играть главную роль НБУ. Объем интервенций будет на уровне 600 – 800 миллионов долларов в день, что считается нормой.

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Лесовой добавляет, что в течение следующей недели текущие колебания будут минимальными, при этом это будет как в сторону роста, так и в сторону уменьшения.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Разрыв между курсами межбанка и наличного рынка останется минимальным – в духе мартовско-апрельского тренда. В целом вполне возможно, что официальный курс будет находиться в коридоре 41,25 – 41,65 гривны за доллар.

Обратите внимание! С 12 по 18 мая коридоры валютных колебаний будут на таком уровне: межбанк и наличный рынок – 41,25 – 41,65 гривны за доллар.