Що впливатиме на валюти з наступного тижня

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що коливання курсу долара наступного тижня відбуватимуться в межах 41,40 – 41,80 гривні, а курсу євро – на рівні 45,50 – 47 гривень. Відтак, різниця між доларом і євро очікується до 6 гривень.

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Як пояснив банкір, такий стан речей є наслідком монетарної стратегії регулятора та є цілком характерним для дії режиму керованої гнучкості.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Як і в попередні тижні на курси валют разом зі стратегією НБУ впливатимуть перш за все економічні чинники: це розвиток експорту, що поповнює міжнародні валютні резерви, розвиток економіки тощо. Всі інші непрямі чинники, як, приміром, ситуація на фронті, наслідки ворожих обстрілів, можуть створювати певний тиск, однак не діятимуть окремо від економіки.

Є припущення, що протягом останньої декади травня попит і пропозиція залишатимуться в балансі: тобто базова причина зростання курсів буде нівельована завдяки природно зниженому попиту о цій порі, а також можливим інтервенціям Нацбанку.

Зверніть увагу! Важливим стане майже повна відсутність курсових розбіжностей між міжбанком та готівковим ринком, а в окремі дні курси міжбанку можуть навіть бути дещо вищими за готівкові.

Яким буде курс з 19 по 25 травня

Коридори валютних коливань: 41,40 – 41,80 гривні за долар та 45,50 – 47 гривень за євро (на міжбанку) та 41,40 – 41,80 гривень за долар та 45,50 – 47 гривень за євро (на готівковому ринку).

41,40 – 41,80 гривні за долар та 45,50 – 47 гривень за євро (на міжбанку) та 41,40 – 41,80 гривень за долар та 45,50 – 47 гривень за євро (на готівковому ринку). Поточні (щоденні) курсові коливання: міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривні, обмінні пункти – до 0,30 гривні.

міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривні, обмінні пункти – до 0,30 гривні. Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк – до 0,15 гривні за долар, до 0,20 гривні за євро, комерційні банки – до 0,50 – 0,60 гривні на долар, до 0,80 – 1 гривню на євро, обмінні пункти – до 0,60 – 1 гривню на долар, до 1 – 1,30 гривні на євро.

міжбанк – до 0,15 гривні за долар, до 0,20 гривні за євро, комерційні банки – до 0,50 – 0,60 гривні на долар, до 0,80 – 1 гривню на євро, обмінні пункти – до 0,60 – 1 гривню на долар, до 1 – 1,30 гривні на євро. Різниця курсів купівлі: комбанки – 0,20 – 0,30 гривні за долар, 0,30 – 0,50 за євро, обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, 0,50 – 0,70 за євро.

комбанки – 0,20 – 0,30 гривні за долар, 0,30 – 0,50 за євро, обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, 0,50 – 0,70 за євро. Різниця курсів продажу: комбанки – 0,10 – 0,20 гривні за долар, 0,20 – 0,30 гривні за євро, обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, до 0,50 гривні за євро.

комбанки – 0,10 – 0,20 гривні за долар, 0,20 – 0,30 гривні за євро, обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, до 0,50 гривні за євро. Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – 0 гривень.

– 0 гривень. Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу тижня.

За прогнозами банкіра, наступний тиждень не додасть якихось глобальних змін. Відтак, ринок житиме в досить сприятливих і захищених умовах.