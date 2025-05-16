Что будет влиять на валюты со следующей недели

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что колебания курса доллара на следующей неделе будут происходить в пределах 41,40 – 41,80 гривны, а курса евро – на уровне 45,50 – 47 гривен. Поэтому, разница между долларом и евро ожидается до 6 гривен.

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Как пояснил банкир, такое положение вещей является следствием монетарной стратегии регулятора и вполне характерно для действия режима управляемой гибкости.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Как и в предыдущие недели на курсы валют вместе со стратегией НБУ будут влиять прежде всего экономические факторы: это развитие экспорта, что пополняет международные валютные резервы, развитие экономики и тому подобное. Все другие косвенные факторы, как, например, ситуация на фронте, последствия вражеских обстрелов, могут создавать определенное давление, однако не будут действовать отдельно от экономики.

Есть предположение, что в течение последней декады мая спрос и предложение будут оставаться в балансе: то есть базовая причина роста курсов будет нивелирована благодаря естественно сниженному спросу в это время, а также возможным интервенциям Нацбанка.

Обратите внимание! Важным станет почти полное отсутствие курсовых расхождений между межбанком и наличным рынком, а в отдельные дни курсы межбанка могут даже быть несколько выше наличных.

Каким будет курс с 19 по 25 мая

Коридоры валютных колебаний: 41,40 – 41,80 гривен за доллар и 45,50 – 47 гривен за евро (на межбанке) и 41,40 – 41,80 гривен за доллар и 45,50 – 47 гривен за евро (на наличном рынке).

41,40 – 41,80 гривен за доллар и 45,50 – 47 гривен за евро (на межбанке) и 41,40 – 41,80 гривен за доллар и 45,50 – 47 гривен за евро (на наличном рынке). Текущие (ежедневные) курсовые колебания: межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривны, обменные пункты – до 0,30 гривны.

межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривны, обменные пункты – до 0,30 гривны. Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,15 гривны за доллар, до 0,20 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,50 – 0,60 гривны на доллар, до 0,80 – 1 гривну на евро, обменные пункты – до 0,60 – 1 гривну на доллар, до 1 – 1,30 гривны на евро.

межбанк – до 0,15 гривны за доллар, до 0,20 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,50 – 0,60 гривны на доллар, до 0,80 – 1 гривну на евро, обменные пункты – до 0,60 – 1 гривну на доллар, до 1 – 1,30 гривны на евро. Разница курсов покупки: комбанки – 0,20 – 0,30 гривны за доллар, 0,30 – 0,50 за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, 0,50 – 0,70 за евро.

комбанки – 0,20 – 0,30 гривны за доллар, 0,30 – 0,50 за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, 0,50 – 0,70 за евро. Разница курсов продажи: комбанки – 0,10 – 0,20 гривны за доллар, 0,20 – 0,30 гривны за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, до 0,50 гривны за евро.

комбанки – 0,10 – 0,20 гривны за доллар, 0,20 – 0,30 гривны за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, до 0,50 гривны за евро. Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – 0 гривен.

– 0 гривен. Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1 – 1,5% от стартового курса недели.

По прогнозам банкира, следующая неделя не добавит каких-то глобальных изменений. Поэтому, рынок будет жить в достаточно благоприятных и защищенных условиях.