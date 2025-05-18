Какой курс евро прогнозируют
Как отметил для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, на следующей неделе курс евро может находиться в коридоре 45,50 – 47 гривен. Таким образом, разница между курсом евро и курсом доллара составит где-то 6 гривен.
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Лесовой добавляет, что предыдущие недели на курсы валют вместе со стратегией НБУ будут влиять прежде всего экономические факторы.
Это и развитие экспорта, что пополняет международные валютные резервы, развитие экономики, особенно речь идет о наиболее мощных отраслях, которые создают ВВП страны: агросектор, строительство, военно-промышленный комплекс и тому подобное.
В последнюю декаду мая спрос и предложение будут оставаться в балансе – базовая причина роста курсов будет нивелирована благодаря естественно сниженному спросу в это время, а также возможным интервенциям Нацбанка.
Обратите внимание! Колебания курса евро на межбанке и на наличном рынке будет на уровне 45,50 – 47 гривны.