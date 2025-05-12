Будет ли падать евро

Как рассказал для 24 Канала экономист Даниил Монин, прогнозируется, что НБУ постепенно девальвацию гривны к евро. Однако до конца весны девальвация будет незначительной.

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Даниил Монин Эксперт по публичным финансам, соавтор стратегии "Украина-2030" от Украинского института будущего Однако я думаю, что курс валют в условиях рекордов международных резервов – полностью во власти НБУ. Он может его как укреплять, так и девальвировать.

По словам Монина, сейчас украинский экспорт падает, а импорт растет. Кроме того, присутствует дисбаланс торговли. В таких условиях укреплять гривну – очевидно глупо.

Обратите внимание! По состоянию на 9 мая, официальный курс евро, по данным НБУ, составляет 46,88 гривны.