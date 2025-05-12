Чи буде падати євро

Як розповів для 24 Каналу економіст Данило Монін, прогнозується, що НБУ поступово девальвацію гривні до євро. Однак до кінця весни девальвація буде незначною.

Читайте також Долар під наглядом: що стримуватиме курс в середині травня

Данило Монін Експерт з публічних фінансів, співавтор стратегії "Україна-2030" від Українського інституту майбутнього Однак я думаю, що курс валют в умовах рекордів міжнародних резервів – повністю у владі НБУ. Він може його як зміцнювати, так і девальвувати.

За словами Моніна, зараз український експорт падає, а імпорт зростає. Крім того, присутній дисбаланс торгівлі. У таких умовах зміцнювати гривню – очевидно нерозумно.

Зверніть увагу! Станом на 9 травня, офіційний курс євро, за даними НБУ, становить 46,88 гривні.