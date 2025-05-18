Який курс євро прогнозують
Як зауважив для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, наступного тижня курс євро може перебувати в коридорі 45,50 – 47 гривень. Таким чином, різниця між курсом євро та курсом долара становитиме десь 6 гривень.
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Лєсовий додає, що попередні тижні на курси валют разом зі стратегією НБУ впливатимуть перш за все економічні чинники.
Це і розвиток експорту, що поповнює міжнародні валютні резерви, розвиток економіки, особливо йдеться про найбільш потужні галузі, які створюють ВВП країни: агросектор, будівництво, військово-промисловий комплекс тощо.
В останню декаду травня попит та пропозиція залишатимуться в балансі – базова причина зростання курсів буде нівельована завдяки природно зниженому попиту о цій порі, а також можливим інтервенціям Нацбанку.
Зауважте! Коливання курсу євро на міжбанку та на готівковому ринку буде на рівні 45,50 – 47 гривні.