Що буде з депозитними ставками

Як зазначає банкір Дмитро Замотаєв, більшість банків уже завершують період, коли пропонували підвищені ставки для нових клієнтів, передає 24 Канал.

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Деякі з них можуть припинити акційні пропозиції зі "збільшеною" дохідністю на 1-1,5 відсоткові пункти.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ

Загалом з огляду на монетарні плани Нацбанку, середні ставки не перетнуть позначку в 14,5% річних – на найбільш затребувані вклади терміном від 6 місяців до 9 місяців. На решту вкладів середні ставки варіюватимуться від 13% до 14% річних. Як і тиждень тому максимальні ставки з урахуванням стартових бонусів можуть сягати 17% річних.

За його словами, можна зробити висновок, що вкладники вже адаптувалися до нових умов і сприймають депозити як спосіб хоча б частково "вберегти гроші від знецінення, а по-простому – проіндексувати їх на інфляційне зростання".

Звісно в суспільстві накопичилися очікування завершення війни, є безліч ризиків, пов’язаних із воєнними та економічними обставинами, проте на ухвалення рішення про розміщення коштів у банках впливатимуть насамперед умови депозитів та додаткові можливості, як, приміром, поповнення депозити, мінімальні втрати у випадку форс-мажорної потреби в дочасному розірванні депозитної угоди тощо,

– додає експерт.

Очікується, що найближчими тижнями конкуренція між банками за нових клієнтів посилиться. Але перемагатимуть ті, хто, крім хороших відсотків, запропонує зручний онлайн-сервіс, гнучкі умови та просте керування депозитом через мобільний застосунок.