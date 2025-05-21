Что происходит с энергетикой в России
Российское правительство приняло решение отложить эти процессы до 2028 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.
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Заметьте! Под модернизацию и восстановление подпадают 14 тепловых электростанций. Общая их мощность достигает 4,1 гигаватта.
Основными причинами такого решения правительства России являются:
- задержка с поставкой критически важного оборудования (дело в том, что весомая часть из него это был импорт);
- уменьшение объема финансирования.
Среди объектов, модернизацию которых отложено, значатся ключевые генерирующие мощности, контролируемые такими гигантами, как "Интер РАО" и "Юнипро". В частности введение новых блоков на Ириклинской, Нижневартовской и Пермской ГРЭС, а также на Сургутской ГРЭС-2 перенесено минимум на 3 года,
– говорится в сообщении СВРУ.
Такие же задержки будут касаться некоторых башкирских объектов и Костромской ГРЭС.
В то же время, отметим, что приоритет в поставках и некоторое оборудование будет предоставляться, даже несмотря на дефицит, в некоторые регионы России. Речь идет именно о той территории, где по прогнозам будет острая нехватка генерации. К таким регионам, в частности, относятся Якутия и Ростовская область.
Обратите внимание! Именно сокращение объемов доступной генерации привело к росту цен на российском рынке электроэнергии. Также увеличение будет ощутимо в целом в сфере ЖКХ. Вероятно, в этом году в России тарифы вырастут в среднем на 11,9%.