Торги в понедельник начались на уровне 41,50 – 41,55 гривны за доллар и достигли максимума 41,61 гривны в тот же день, но не задержались на достигнутом уровне. Итоговый показатель в пятницу вернулся к началу торгов в понедельник на уровень 41,51 – 41,55 гривны за доллар.