Сколько траншей от МВФ уже было

Об этом сообщило Министерство финансов, комментируя начало работы очередной миссии МВФ в Украине, передает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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В Государственный бюджет Украины уже поступило восемь траншей в рамках программы МВФ EFF общим объемом около 10,1 миллиарда долларов. США с 15,5 миллиарда долларов. США, которые предусмотрены программой,

– говорится в сообщении.

С 20 по 27 мая представители Минфина, НБУ и МВФ обсуждают ход выполнения Украиной условий программы и готовятся к восьмому пересмотру Меморандума об экономической и финансовой политике.

Когда будет следующий транш МВФ

Миссия МВФ начала в Киеве восьмой пересмотр программы расширенного финансирования (EFF). В случае положительной оценки Украина может получить очередной транш в размере 487 миллионов долларов.

Как сообщила постоянная представительница МВФ в Украине Пришила Тофано, обсуждение возглавляет Гэвин Грей. Пересмотр программы предусматривает оценку выполнения Украиной обязательств – в частности фискальной политики и запланированных реформ.

Обратите внимание! В случае соблюдения условий Фонд предоставляет следующую часть финансирования. Предыдущий, шестой пересмотр программы, начался 11 ноября 2024 года.