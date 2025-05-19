Какой будет экономическая ситуация в Украине в 2025 году

В 2025 году рост внутреннего валового продукта (ВВП) Украины снизится до 2%. Еще в ноябре 2024 года аналитики прогнозировали ВВП на уровне 2,8%, передает 24 Канал со ссылкой на весенний прогноз Еврокомиссии.

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Поскольку война продолжает серьезно влиять на производственные мощности Украины и деловые настроения, ожидается сокращение экспорта.

По мнению аналитиков, в Украине в этом году снизится промышленное производство, особенно в энергоемких секторах, которые пострадали от высоких цен на энергию. Ощутимый удар по промышленности нанесло и закрытие угольной шахты в Покровске, которая была главным поставщиком для металлургической отрасли.

Экспорт сельскохозяйственной продукции также, вероятно, уменьшится из-за слабого урожая 2024 года, обусловленного плохими погодными условиями.

Важно! Основным двигателем экономического роста в Украине, по мнению Еврокомиссии, в 2025 году будет частное потребление. Впрочем, покупательная способность украинцев падает из-за высокой инфляции.

Какой будет инфляция в Украине в 2025 году

Еврокомиссия прогнозирует, что инфляция в Украине в 2025 году вырастет до 12,6% и достигнет своего пика, после резкого снижения в течение 2023 года и в начале 2024 года.

Инфляция снова начала ускоряться с середины 2024 года. Это было обусловлено ростом производственных затрат, особенно на электроэнергию и оплату труда, повышением цен на продукты питания и новым обесцениванием гривны, - объясняет Еврокомиссия.

Снижение инфляции эксперты ожидают только в 2026 году – до 7,7%.

Каким будет дефицит бюджета и уровень безработицы в 2025 году

По мнению европейских аналитиков, высокий дефицит бюджета Украины сохранится из-за значительных потребностей, связанные с войной. Власть будет поддерживать бюджетные доходы с помощью повышения военного сбора и восстановления налога на сверхприбыли банков. Однако из-за давления высоких военных расходов дефицит сохранится на уровне около 18,4%.

Кроме того, уровень безработицы в Украине, по прогнозам, будет оставаться высоким, хотя и с постепенной тенденцией к снижению.

Какой будет экономическая ситуация в Украине в 2026 году

Улучшение экономической ситуации прогнозируют в 2026 году. Реальный рост ВВП, вероятно, составит до 4,7%. Ожидается, что восстановление Украины будет стимулировать рост инвестиций в реконструкцию, уменьшение экспортных ограничений и улучшение экономической уверенности.

Стоит заметить! Прогноз экономического роста в 2026 году сопровождается высокой неопределенностью. Улучшение ситуации возможно только при условии изменения ситуации с безопасностью и постепенного старта масштабного восстановления уже с начала года.