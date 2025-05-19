Якою буде економічна ситуація в Україні у 2025 році

У 2025 році зростання внутрішнього валового продукту (ВВП) України знизиться до 2%. Ще у листопаді 2024 року аналітики прогнозували ВВП на рівні 2,8%, передає 24 Канал з посиланням на весняний прогноз Єврокомісії.

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Оскільки війна продовжує серйозно впливати на виробничі потужності України та ділові настрої, очікується скорочення експорту.

На думку аналітиків, в Україні цього року знизиться промислове виробництво, особливо в енергоємних секторах, які постраждали від високих цін на енергію. Відчутного удару по промисловості завдало і закриття вугільної шахти у Покровську, яка була головним постачальником для металургійної галузі.

Експорт сільськогосподарської продукції також, ймовірно, зменшиться через слабкий врожай 2024 року, обумовлений поганими погодними умовами.

Важливо! Основним рушієм економічного зростання в Україні, на думку Єврокомісії, у 2025 році буде приватне споживання. Втім купівельна спроможність українців падає через високу інфляцію.

Якою буде інфляція в Україні у 2025 році

Єврокомісія прогнозує, що інфляція в Україні у 2025 році зросте до 12,6% і сягне свого піка, після різкого зниження протягом 2023 року та на початку 2024 року.

Інфляція знову почала прискорюватися з середини 2024 року. Це було зумовлено зростанням виробничих витрат, особливо на електроенергію та оплату праці, підвищенням цін на продукти харчування та новим знеціненням гривні, - пояснює Єврокомія.

Зниження інфляції експерти очікують лише у 2026 році – до 7,7%.

Яким буде дефіцит бюджету та рівень безробіття у 2025 році

На думку європейських аналітиків, високий дефіцит бюджету України збережеться через значні потреби, пов’язані з війною. Влада підтримуватиме бюджетні доходи за допомогою підвищення військового збору та відновлення податку на надприбутки банків. Однак через тиск високих воєнних витрат дефіцит збережеться на рівні близько 18,4%.

Окрім того, рівень безробіття в Україні, за прогнозами, залишатиметься високим, хоча й із поступовою тенденцією до зниження.

Якою буде економічна ситуація в Україні у 2026 році

Покращення економічної ситуації прогнозують у 2026 році. Реальне зростання ВВП, ймовірно, складе до 4,7%. Очікується, що відновлення України стимулюватиме зростання інвестицій у реконструкцію, зменшення експортних обмежень і покращення економічної впевненості.

Варто зауважити! Прогноз економічного зростання у 2026 році супроводжується високою невизначеністю. Покращення ситуації можливе лише за умови покращення безпекової ситуації та поступового старту масштабної відбудови вже з початку року.