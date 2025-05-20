Скільки траншів від МВФ вже було

Про це повідомило Міністерство фінансів, коментуючи початок роботи чергової місії МВФ в Україні, передає 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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До Державного бюджету України вже надійшло вісім траншів у межах програми МВФ EFF загальним обсягом близько 10,1 мільярда доларів. США із 15,5 мільярда доларів. США, які передбачені програмою,

– йдеться у повідомленні.

З 20 по 27 травня представники Мінфіну, НБУ та МВФ обговорюють хід виконання Україною умов програми та готуються до восьмого перегляду Меморандуму про економічну та фінансову політику.

Коли буде наступний транш МВФ

Місія МВФ розпочала в Києві восьмий перегляд програми розширеного фінансування (EFF). У разі позитивної оцінки Україна може отримати черговий транш у розмірі 487 мільйонів доларів.

Як повідомила постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано, обговорення очолює Гевін Грей. Перегляд програми передбачає оцінку виконання Україною зобов’язань – зокрема фіскальної політики та запланованих реформ.

Зауважте! У разі дотримання умов Фонд надає наступну частину фінансування. Попередній, шостий перегляд програми, розпочався 11 листопада 2024 року.