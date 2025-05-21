Яким буде курс долара в Україні

Теперішній прогноз значно кращий ніж той, який був торік, повідомляє 24 Канал з посиланням на Ярослава Железняка.

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Ярослав Железняк Народний депутат України Нагадаю, що бюджетну декларацію має уряд схвалити до 1 червня, тому ще щось може змінитися. Але не думаю що суттєво.

Як каже Железняк, в проєкті бюджетної декларації вказано такі цифри:

у 2025 році середній курс , імовірно, буде – 43,3 гривні за долар;

, імовірно, буде – 43,3 гривні за долар; у 2026 році – 44,7 гривні за долар;

у 2027 році – 45,2 гривні за долар;

у 2028 році – 45,6 гривні за долар.

Водночас на кінець року курс долара, на думку Мінфіну, імовірно, буде таким: