Яким буде курс долара в Україні
Теперішній прогноз значно кращий ніж той, який був торік, повідомляє 24 Канал з посиланням на Ярослава Железняка.
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Нагадаю, що бюджетну декларацію має уряд схвалити до 1 червня, тому ще щось може змінитися. Але не думаю що суттєво.
Як каже Железняк, в проєкті бюджетної декларації вказано такі цифри:
- у 2025 році середній курс, імовірно, буде – 43,3 гривні за долар;
- у 2026 році – 44,7 гривні за долар;
- у 2027 році – 45,2 гривні за долар;
- у 2028 році – 45,6 гривні за долар.
Водночас на кінець року курс долара, на думку Мінфіну, імовірно, буде таким:
- у 2025 році – 43,7 гривні за долар;
- у 2026 році – 44,8 гривні за долар;
- у 2027 році – 45,3 гривні за долар;
- у 2028 році – 45,8 гривні за долар.