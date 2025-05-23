Кому передбачені виплати до Дня Незалежності

Грошова допомога передбачена ветеранам, пенсіонерам та іншим категоріям українців, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Як виплачуватимуть гроші:

Пенсіонерам, які мають право на таку виплату

Грошова допомога буде виплачена у серпні разом і\з пенсією. Для проведення такої виплати пенсіонерам додатково звертатися не потрібно.

Ветеранам війни, які проходять службу чи працюють і не є пенсіонерами

Кошти спрямують на рахунки військових частин, установ, організацій, де такі громадяни проходять службу чи працюють, на підставі поданих роботодавцями заявок. Переконайтеся, що роботодавець має документи про вашу належність до ветеранів війни.

Тим, хто має право на виплату, не є пенсіонером і не проходить службу й не працює

Для отримання допомоги потрібно звернутися до територіального органу ПФУ. У заяві зазначаються реквізити паспорта, ідентифікаційний код та реквізити посвідчення особи, яке дає право на отримання грошової виплати.

Як подати заяву

Подати заяву можна в кілька способів:

Особисто, звернувшись до обраного сервісного центру ПФУ чи ЦНАПу за зареєстрованим місцем проживання (перебування);

Поштою – на адресу територіального органу ПФУ;

Онлайн – через вебпортал електронних послуг ПФУ, з накладанням кваліфікованого електронного підпису.

Хто отримає максимальні виплати до Дня Незалежності

Найбільші виплати до Дня Незалежності отримають особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Їм передбачається 3 100 гривень допомоги.

Далі у списку йдуть люди, які мають інвалідність через війну та колишні малолітні. Тобто ті особи, яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років, а також в'язні концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання, яких визнали особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

І група інвалідності – 3 100 гривень;

II групи інвалідності – 2 900 гривень;

III групи інвалідності – 2 700 гривень.

Важливо! Заяви на здійснення разової грошової виплати подаються до 1 серпня поточного року. Якщо можливість подати заяву в зазначений термін відсутня, це можна зробити до 1 жовтня 2025 року.