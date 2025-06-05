На скільки зросла середня пенсія в Україні

На початок 2025 року середня пенсія в Україні склала 5 789,05 гривень. Це на 403,80 гривні, або 7,5%, більше у порівнянні з 2024 роком, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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За минулий рік кількість українців, які отримували пенсійні виплати, зменшилася на 172 907 осіб. На обліку Пенсійного фонду станом на 1 січня цього року знаходились 10 343 600 громадян, з них:

чоловіки – 60,5%;

жінки – 39,5%.

Важливо! Мінімальна пенсія за віком в Україні у 2025 році не змінилася у порівнянні з 2024-м і складає 2 361 гривню.

Де найвищі середні пенсії в Україні

Найбільшу середню пенсію станом на 1 січня отримували жителі Києва – 8 017,65 гривні. Найменші виплати були призначені пенсіонерам Тернопільської області – 4 484,69 гривні.

В інших регіонах України в середньому пенсіонери отримували такі виплати на початок року:

Донецька область – 7 168,22 гривні;

Луганська область – 6 694,19 гривні;

Дніпропетровська область – 6 471,11 гривні;

Київська область – 6 095,9 гривні;

Запорізька область – 6 080,4 гривні;

Харківська область – 5 824,72 гривні;

Полтавська область – 5 703,3 гривні;

Одеська область – 5 628,23 гривні;

Миколаївська область – 5 547,98 гривні;

Чернігівська область – 5 377,66 гривні;

Житомирська область – 5 339,43 гривні;

Львівська область – 5 303,37 гривні;

Сумська область – 5 299,81 гривні;

Кіровоградська область – 5 234,81 гривні;

Рівненська область – 5 159,85 гривні;

Черкаська область – 5 126,71 гривні;

Волинська область – 5 090,08 гривні;

Вінницька область – 5 038,34 гривні;

Хмельницька область – 4 996,15 гривні;

Івано-Франківська область – 4 995,43 гривні;

Херсонська область – 4 968,02 гривні;

Закарпатська область – 4 727,14 гривні;

Чернівецька область – 4 648,04 гривні.

Варто знати! Минулого року Пенсійний фонд профінансував пенсії для 10,3 мільйона українців на загальну суму 736,2 мільярда гривень. Було призначено 436 тисяч нових пенсій