Як розрахувати пенсію при зарплаті 22 000 гривень

Для того, щоб розрахувати майбутню пенсію при заробітній платі 22 000 гривень, необхідно врахувати страховий стаж, набутий людиною. Зокрема, можна порахувати виплати при наявності у особи 30 років стажу, розповідає 24 Канал.

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У 2025 році в Україні підвищили вимоги до страхового стажу, від яких залежить вік, коли людина має право вийти на пенсію:

Для виходу на заслужений відпочинок у 60 років, необхідно мати мінімум 32 роки страхового стажу і для чоловіків, і для жінок.

Вийти на пенсію у 63 роки можна зі стажем від 22 до 31 року.

Для пенсії у 65 років достатньо мати від 15 до 21 року стажу.

Таким чином, людина яка має 30 років стажу, у 2025 році може вийти на пенсію лише у 63 або 65 років. Заслужений відпочинок у 60 років наразі для неї неможливий.

Яка буде пенсія при зарплаті 22 000 гривень

Якщо людина отримувала заробітну плату у розмірі 22 000 гривень, має 30 років стажу та виходить на заслужений відпочинок у 63 роки, її пенсія складе приблизно 8 532 гривні.

Яка буде пенсія із зарплатою 22 000 гривень і стажем 30 років у 63 роки / Скриншот з пенсійного калькулятора

Зі стажем 30 років можна вийти на пенсію і у 65 років, щоб отримати більшу пенсію. Тоді при зарплаті 22 000 гривень пенсійні виплати становитимуть приблизно 9 400 гривень.

Яка буде пенсія із зарплатою 22 000 гривень і стажем 30 років у 65 років / Скриншот з пенсійного калькулятора

Відповідно, чим більше у людини страховий стаж при тій же заробітній платі, тим на більшу пенсію вона зможе розраховувати.

Важливо! Усі розрахунки пенсійних виплат проводилися через пенсійний калькулятор.