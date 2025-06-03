Как рассчитать пенсию при зарплате 22 000 гривен

Для того, чтобы рассчитать будущую пенсию при заработной плате 22 000 гривен, необходимо учесть страховой стаж, приобретенный человеком. В частности, можно посчитать выплаты при наличии у лица 30 лет стажа, рассказывает 24 Канал.

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В 2025 году в Украине повысили требования к страховому стажу, от которых зависит возраст, когда человек имеет право выйти на пенсию:

Для выхода на заслуженный отдых в 60 лет, необходимо иметь минимум 32 года страхового стажа и для мужчин, и для женщин.

Выйти на пенсию в 63 года можно со стажем от 22 до 31 года.

Для пенсии в 65 лет достаточно иметь от 15 до 21 года стажа.

Таким образом, человек который имеет 30 лет стажа, в 2025 году может выйти на пенсию только в 63 или 65 лет. Заслуженный отдых в 60 лет пока для него невозможен.

Какая будет пенсия при зарплате 22 000 гривен

Если человек получал заработную плату в размере 22 000 гривен, имеет 30 лет стажа и выходит на заслуженный отдых в 63 года, его пенсия составит примерно 8 532 гривны.

Какая будет пенсия с зарплатой 22 000 гривен и стажем 30 лет в 63 года / Скриншот из пенсионного калькулятора

Со стажем 30 лет можно выйти на пенсию и в 65 лет, чтобы получить большую пенсию. Тогда при зарплате 22 000 гривен пенсионные выплаты составят примерно 9 400 гривен.

Какая будет пенсия с зарплатой 22 000 гривен и стажем 30 лет в 65 лет / Скриншот из пенсионного калькулятора

Соответственно, чем больше у человека страховой стаж при той же заработной плате, тем на большую пенсию он сможет рассчитывать.

Важно! Все расчеты пенсионных выплат проводились через пенсионный калькулятор.