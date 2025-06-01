Сколько получают украинцы после 65 лет

Сейчас минимальная заработная плата составляет 8 000 гривен, поэтому минимальная пенсия для тех, кто соответствует требованиям, должна быть не менее 3 200 гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

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Однако фактический размер выплаты сейчас составляет 3 370 гривен. А если пенсия пенсионера меньше установленного минимума, государство автоматически компенсирует эту разницу.

Обратите внимание! В таком случае по достижении 65 лет доплата начисляется в виде разницы между фактической выплатой и минимальным размером, гарантированным украинским законодательством.

Есть ли доплата к пенсии после 65 лет

В Украине предусмотрены автоматические доплаты к пенсии по возрасту: люди от 70 до 74 лет получают дополнительно 300 гривен; от 75 до 79 лет – 456 гривен; а от 80 лет – 570 гривен.

Эти выплаты начисляются автоматически всем пенсионерам, достигшим соответствующего возраста, без необходимости подавать дополнительные заявления.