Что входит в страховой стаж

В страховой стаж для пенсии входят годы официальной работы с уплатой взносов работодателем - это главное условие для получения выплат, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Читайте также Как получать пенсию за рубежом и можно ли оформить ее дистанционно

Кроме того, засчитываются периоды отпуска, больничного и ухода за ребенком до трех лет. Впрочем, есть условия, когда годы работы не засчитываются в страховой стаж: