Как оформить пенсию за границей

Если гражданин Украины выезжает на постоянное место жительства за границу, он может получить пенсию, назначенную в Украине, за шесть месяцев вперед перед отъездом, передает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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После выезда за границу пенсия может выплачиваться, если между Украиной и страной проживания заключен соответствующий международный договор о социальном обеспечении. Такие договоры Украина имеет с рядом стран, в частности с Болгарией, Эстонией, Испанией, Латвией, Литвой, Словакией, Чехией, Португалией и Польшей.

Украинцы, которые находятся за рубежом, могут подать заявление на назначение пенсии дистанционно через портал электронных услуг ПФУ. Для этого необходимо:

авторизоваться с помощью КЭП;

заполнить заявление;

прикрепить сканированные копии необходимых документов.

Учет страхового стажа за рубежом

При назначении пенсии в Украине может учитываться страховой стаж, приобретенный в других странах, даже если с этими странами не заключены соглашения о социальном обеспечении. Для этого необходимо предоставить документы, подтверждающие периоды работы за рубежом.

Обратите внимание! Пенсионеры, проживающие за рубежом, должны проходить физическую идентификацию каждые шесть месяцев для продолжения выплат. В случае непрохождения идентификации выплата пенсии может быть приостановлена.