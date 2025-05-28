Кому повысят пенсии в июне 2025 года

Части работающих пенсионеров в Украине с 1 июня пересчитают пенсии. Но произойдет индексация задним числом, поскольку повышение было запланировано на апрель, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Перерасчет пенсий проведут для тех работающих пенсионеров, у кого с момента последнего перерасчета или назначения выплат прошло не менее 24 месяцев по состоянию на 1 апреля.

На повышение могут рассчитывать пенсионеры, которые отработали менее 24 месяцев, но после назначения или предыдущего перерасчета их пенсий прошло 2 года.

Они в июне смогут получить выплаты с учетом доплат за апрель, май и собственно июнь.

Стоит знать! По информации Министерства социальной политики, в 2025 году индексацию пенсий проводят для 629 000 пенсионеров, которые продолжают работать.

Почему перерасчет пенсий проводят задним числом

Хотя индексация пенсий работающим пенсионерам была назначена еще на 1 апреля 2025 года, фактически повышение будет происходить позже из-за отчетности.

Перерасчет проведут после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступят все сведения об уплате единого взноса за I квартал 2025 года. Подача отчетности завершилась 10 мая.

Однако работающим пенсионерам не стоит ждать больших доплат. В частности, предыдущего года повышение для этой категории пенсионеров было невысоким, в среднем:

86,24 гривен – с учетом только страхового стажа;

168,65 гривен – с учетом стажа и зарплаты.

Кто еще получит доплаты к пенсиям в июне

Кроме работающих пенсионеров, в июне доплаты к пенсиям назначат гражданам, достигшим определенного возраста. Возрастные надбавки начислят пенсионерам, которым исполнилось 70, 75 и 80 лет, если их пенсия не превышает 10 340,35 гривен.

Надбавки составляют:

до 300 гривен – людям в возрасте от 70-75 лет;

до 456 гривен – пенсионерам в возрасте от 75-80 лет;

до 570 гривен – людям старше 80 лет.

Важно! По данным Пенсионного фонда, в апреле 2025 года средняя пенсия в Украине составила 6 341 гривну, у работающих пенсионеров – 6 862 гривны.