Кого коснулась индексация пенсий в марте 2025 года

Перерасчет пенсий в марте осуществили для граждан, которые вышли на заслуженный отдых до 31 декабря 2024 года включительно, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Мартовская индексация применялась к:

пенсионерам по возрасту;

военных пенсионеров;

пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС;

пенсионерам, получающим выплаты за особые заслуги перед государством.

В частности, перерасчет пенсий провели военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, другим лицам и членам их семей, которые имеют право на пенсию согласно Закону Украины “О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц”.

Важно! Индексация пенсий проводилась автоматически, поэтому военным пенсионерам не нужно было дополнительно обращаться в Пенсионный фонд.

Будет ли еще индексация пенсий военным пенсионерам в 2025 году

Индексацию пенсий военным пенсионерам в марте провели с применением коэффициента 1,115. В результате перерасчета выплаты выросли не менее чем на 100 гривен и не более чем на 1500 гривен.

Коснулась индексация бывших военных, которым пенсию назначили до 31 декабря 2024 года по Закону Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы".

После индексации в марте новых доплат для военных пенсионеров в 2025 году пока не планируется. Пенсионный фонд отмечает, что в этом году была запланирована только один перерасчет пенсий, который уже проведен.

Следует знать! Индексация в марте не проводилась для военных пенсионеров, если их пенсии уже были пересчитаны ранее в связи с изменением денежного обеспечения.