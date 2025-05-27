Как вырос показатель средней зарплаты

Ежемесячно высчитывают размер средней зарплаты, которую учитывают для исчисления пенсии, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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26 мая специалисты утвердили показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы. Он составляет 19 856 гривен. В марте этот показатель составлял 19 430 гривен, поэтому за месяц размер средней зарплаты вырос на 426 гривен.

Средняя зарплата в Украине

В апреле средняя зарплата в Украине выросла до 24 500 гривен, что на 500 гривен больше, чем в марте. Самые щедрые предложения, по-прежнему, поступают из сектора обороны, IT и управленческих должностей.

Среди профессий с доходом выше среднего выделяются:

медиабайеры – 65 000 гривен;

брокеры – 60 000 гривен;

ортодонты – 58 750 гривен;

эндодонтисты – 55 000 гривен;

водители-международники – 55 000 гривен;

аккумуляторщики, риелторы и трейдеры – по 52 500 гривен.

Средняя пенсия в Украине

По состоянию на 1 апреля 2025 года в Украине зарегистрированы 10,3 миллиона пенсионеров, из которых 2,9 миллиона – работающие лица. Средний размер пенсии в Украине составляет 6 341 гривну, у работающих пенсионеров – 6 862 гривны. Статистика пенсий:

до 3 000 гривен получают 3,8% пенсионеров;

от 3 001 до 4 000 гривен получают 32,3% пенсионеров;

от 4 001 до 5 000 гривен получают 20,3% пенсионеров;

от 5 001 до 10 000 гривен получают 28,9% пенсионеров;

более 10 000 гривен получают 14,5% пенсионеров.

Примерно 3,4 миллиона человек имеют среднюю пенсию на уровне всего лишь 3 340 гривен. Таким образом, хотя пенсии выросли на 10%, из-за инфляции на уровне 14,6% реальная покупательная способность пенсионеров снизилась.