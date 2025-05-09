Зарплаты ежемесячно растут
Такие данные обнародовала платформа по поиску работы Work.ua, передает 24 Канал. Отмечают, что с начала года наблюдается стабильный рост – средняя заработная плата ежемесячно увеличивается на 500 гривен.
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Где самые высокие зарплаты
Самые щедрые предложения, по-прежнему, поступают из сектора обороны, IT и управленческих должностей.
Среди профессий с доходом выше среднего выделяются:
- медиабайеры – 65 000 гривен,
- брокеры – 60 000 гривен,
- ортодонты – 58 750 гривен,
- эндодонтисты – 55 000 гривен,
- водители-международники – 55 000 гривен,
- аккумуляторщики, риелторы и трейдеры – по 52 500 гривен.
Также заметный рост зарплат зафиксирован в нескольких сферах:
- в транспорте и автобизнесе – до 35 000 гривен (+8% за месяц),
- в сфере продаж и закупок – до 32 500 гривен (+5%),
- в юридическом секторе – до 25 000 гривен (+5%),
- в страховании – почти 26 000 гривен (+4%).