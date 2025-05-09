Зарплаты ежемесячно растут

Такие данные обнародовала платформа по поиску работы Work.ua, передает 24 Канал. Отмечают, что с начала года наблюдается стабильный рост – средняя заработная плата ежемесячно увеличивается на 500 гривен.

Смотрите также Сколько должен зарабатывать украинец, чтобы получать 10 000 гривен пенсии

Где самые высокие зарплаты

Самые щедрые предложения, по-прежнему, поступают из сектора обороны, IT и управленческих должностей.

Среди профессий с доходом выше среднего выделяются:

  • медиабайеры – 65 000 гривен,
  • брокеры – 60 000 гривен,
  • ортодонты – 58 750 гривен,
  • эндодонтисты – 55 000 гривен,
  • водители-международники – 55 000 гривен,
  • аккумуляторщики, риелторы и трейдеры – по 52 500 гривен.

Также заметный рост зарплат зафиксирован в нескольких сферах:

  • в транспорте и автобизнесе – до 35 000 гривен (+8% за месяц),
  • в сфере продаж и закупок – до 32 500 гривен (+5%),
  • в юридическом секторе – до 25 000 гривен (+5%),
  • в страховании – почти 26 000 гривен (+4%).