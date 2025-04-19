Какая средняя пенсия в Украине

По состоянию на 1 апреля 2025 года средний размер пенсии в Украине достигает 6 341 гривну, передает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии". Однако оказалось, что треть украинских пенсионеров получает значительно меньше.

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Примерно 3,4 миллиона человек имеют среднюю пенсию на уровне всего лишь 3 340 гривен. Таким образом, хотя пенсии выросли на 10%, из-за инфляции на уровне 14,6% реальная покупательная способность пенсионеров снизилась.

Сколько на самом деле получают украинские пенсионеры

Количество пенсионеров, которые получают менее 3 000 гривен существенно сократилось. Сейчас таких только 3,9%, или 398 267 человек, а это в 7 раз меньше, чем в прошлом году. Вместе с этим:

пенсии в пределах от 3 001 до 4 000 гривен получают 32,3% пенсионеров (3 340 489 человек);

от 4 001 до 5 000 гривен – 20,4% (2 105 500 человек);

от 5 001 до 10 000 гривен получает почти треть, или 29,9% (2 987 845 человек).

В то же время пенсионеров, которые получают более 10 000 гривен, меньше всего. Сейчас 14,5%, что составляет 1 499 274 человек.