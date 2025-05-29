За что могут не платить пенсионеры

Например, некоторые пенсионеры могут не платить тарифы по коммунальным услугам, пишет 24 Канал со ссылкой на постановление "Порядка предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи".

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То есть пожилые люди, достигшие пенсионного возраста, и проживающие в сельской местности, а до выхода на пенсию работали по конкретной специальности (учитель, библиотекарь, учитель, работник культуры и т.д.) могут не платить за:

за жилищно-коммунальные услуги:

газ;

твердое топливо.

Более того, пенсионеры могут не платить проезд во многих видах транспорта. Однако не тогда, когда идет речь о метро или такси.

Не все так просто и с маршрутками, ведь в каждом месте льготы по данному виду транспорта определяет местная власть.

К тому же украинские пенсионеры могут получить первичную и вторичную юридическую помощь абсолютно бесплатно. Однако только если их пенсия составляет менее 4 722 гривны или менее 6 056 гривен для людей с инвалидностью.

Важно! Кроме того, лиц пенсионного возраста освободили от уплаты земельного налога. Но только если участок соответствует определенным нормам.