Что делать, если индексация не состоялась
Не выросли выплаты пенсионеров, не подпадающих под определенные критерии, сообщает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".
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Также есть процент лиц для которых не происходила индексация, хотя они имеют на нее право. То есть, им отказали в перерасчете пенсии.
Обжаловать такое решение возможно. Что делать, если отказали в индексации:
- Подайте заявление в ПФУ
В заявлении заявитель должен требовать:
- проведения индексации;
- письменного ответа с обоснованием причин отказа.
Обратите внимание! Подавать заявление нужно в письменном виде.
Рассмотрение заявления должно состояться в течение 30 дней. В это же время ПФУ обязан предоставить ответ. Если этого не происходит, заявитель имеет право подать в суд "из-за бездействия органа".
Можно попробовать обойтись и без судебной волокиты. Для этого нужно подать жалобу в главное управление ПФУ.
- Подайте иск в административный суд
В исковом заявлении необходимо требовать:
- признания действий ПФУ неправомерными;
- проведения индексации;
- выплаты задолженности.
После того как суд примет решение, его нужно выполнить всем сторонам. Если "победил" пенсионер, ПФУ обяжут провести индексацию.