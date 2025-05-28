Что делать, если индексация не состоялась

Не выросли выплаты пенсионеров, не подпадающих под определенные критерии, сообщает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".

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Также есть процент лиц для которых не происходила индексация, хотя они имеют на нее право. То есть, им отказали в перерасчете пенсии.

Обжаловать такое решение возможно. Что делать, если отказали в индексации:

Подайте заявление в ПФУ

В заявлении заявитель должен требовать:

проведения индексации;

письменного ответа с обоснованием причин отказа.

Обратите внимание! Подавать заявление нужно в письменном виде.

Рассмотрение заявления должно состояться в течение 30 дней. В это же время ПФУ обязан предоставить ответ. Если этого не происходит, заявитель имеет право подать в суд "из-за бездействия органа".

Можно попробовать обойтись и без судебной волокиты. Для этого нужно подать жалобу в главное управление ПФУ.

Подайте иск в административный суд

В исковом заявлении необходимо требовать:

признания действий ПФУ неправомерными;

проведения индексации;

выплаты задолженности.

После того как суд примет решение, его нужно выполнить всем сторонам. Если "победил" пенсионер, ПФУ обяжут провести индексацию.