Какой сейчас официальный курс злотого сейчас

28 мая, официальный курс злотого составляет – 11,14 гривны (без изменений, по сравнению с 27 мая), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Как изменился курс злотого в банках и обменниках

Как отмечает "Минфин", средний курс злотого в банках сейчас такой:

  • покупка – 10,90 гривны за злотый (+20 копеек, если сравнивать с 27 мая);
  • продажа – 11,40 гривны за злотый (без изменений).

А вот в обменниках ситуация изменилась так:

  • покупка – 11 гривны за злотый (без изменений);
  • продажа – 11,12 гривны за злотый (-1 копейка).

За сколько сегодня можно купить 100 злотых

  • в банке 100 злотых можно приобрести за ориентировочно – 1 140 гривен;
  • в обменнике 100 злотых можно купить за примерно – 1 112 гривен.

Какую сумму можно выручить при обмене 100 злотых

  • если обменивать 100 злотых в банке, можно получить примерно – 1 090 гривен;
  • при обмене 100 злотых в обменнике можно выручить в среднем – 1 100 гривен.