Какой сейчас официальный курс злотого сейчас

28 мая, официальный курс злотого составляет – 11,14 гривны (без изменений, по сравнению с 27 мая), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Как изменился курс злотого в банках и обменниках

Как отмечает "Минфин", средний курс злотого в банках сейчас такой:

покупка – 10,90 гривны за злотый (+20 копеек, если сравнивать с 27 мая);

продажа – 11,40 гривны за злотый (без изменений).

А вот в обменниках ситуация изменилась так:

покупка – 11 гривны за злотый (без изменений);

продажа – 11,12 гривны за злотый (-1 копейка).

За сколько сегодня можно купить 100 злотых

в банке 100 злотых можно приобрести за ориентировочно – 1 140 гривен;

в обменнике 100 злотых можно купить за примерно – 1 112 гривен.

Какую сумму можно выручить при обмене 100 злотых