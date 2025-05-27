Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,57 гривны. То есть цена валюты выросла на 7 копеек против 26 мая. Официальный курс евро в свою очередь составляет 47,29 гривны. То есть цена выросла на 30 копеек.

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По состоянию на 28 мая курс НБУ будет такой:

доллар – 41,67 гривны,

евро – 47,31 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 27 мая курс доллара составляет на наличном рынке:

в банках: покупка – 41,20 гривны , продажа – по 41,75 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,54 гривны , продажа – по 41,52 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 41,16 гривны, продажа – по 41,57 гривны.

Каким будет официальный курс доллара

Как спрогнозировал банкир Тарас Лесовой для 24 Канала, в июне диапазон колебания курса доллара составит от 41,6 гривны до 42 гривен за валюту. Кроме того, Лесовой добавляет, рубикон в 42 гривны для официального курса будет преодолен.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Впрочем не стоит ожидать излишне быстрых изменений. Кроме того, прогноз упирается во множество факторов, которые невозможно учесть, что называется "заранее".

В то же время соотношение курс евро к курсу доллара будет на уровне 1 евро = 1,05 – 1,15 доллара.