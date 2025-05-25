По сколько будет евро

Как объяснил для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, в конце мая основные валютные изменения будут происходить в привычном для мая коридоре 45,5 – 47 гривен за евро.

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В то же время Лесовой объясняет, что соотношение курсов доллара и евро не претерпит принципиальных изменений. Курсы прежде всего будут зависеть от котировок связки этих валют на мировых рынках.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка В целом на межбанке и на наличном рынке валюты будут находиться в одинаковых пределах – 45,5 – 47 гривен за евро.

В то же время Лесовой прогнозирует, что в июне стоимость европейской валюты будет зеркальной ее курсу к доллару на мировых рынках.

С начала года официальный курс евро существенно вырос: с 43 – 43,5 гривны за евро до почти 47 гривен за евро – почти на 9%. В то же время ситуация достаточно динамична и иногда события разворачиваются вопреки ожиданиям: надо отметить, что при снижении курса евро в мире, курс европейской валюты в Украине также изменится,

– напоминает банкир.

Поэтому, он ожидает, что курсовое соотношение в первый месяц лета будет на таком уровне: 1 евро = 1,05 – 1,15 доллара. Такой спред является достаточно широким, ведь многое будет зависеть от "таможенных столкновений" США и ЕС и поведения ведущих мировых инвесторов.