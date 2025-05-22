Валютный рынок в конце мая
Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, в конце мая валютный рынок будет жить по правилам последних нескольких недель. Поэтому, текущие курсовые изменения официального курса будут оставаться минимальными, несмотря на их разновекторность, а разница между курсом покупки и продажи будет оставаться малой.
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Кроме того, разница между курсами на межбанке и наличном рынке будет малозаметной.
В то же время основные валютные изменения будут происходить в привычном для мая коридоре 41,60 – 41,80 гривны за доллар и 45,50 – 47 гривен за евро. А спрос и предложение будут сбалансированными.
Соотношение курсов доллара и евро не претерпит принципиальных изменений: они прежде всего будут зависеть от котировок связки этих валют на мировых рынках, а наиболее вероятная стоимость составит 1 евро за 1,10 – 1,15 доллара,
– добавляет Лесовой.
От чего будут зависеть курсы валют
По словам Лесового, если взглянуть на основные факторы, что будут формировать курсовую конъюнктуру, то они почти полностью будут зависеть от экономики и монетарной стратегии регулятора.
Понимаем, что крепкая гривна - это хороший знак для стабильности на валютном рынке. И несмотря на то, что подходит к концу экономический "безвиз" с ЕС, и прогнозируется, что сначала объем экспорта может снизиться на 1 миллиард доллара, однако уже есть исключения – продлен безвиз для металлургической отрасли, как основной для развития экономики страны,
– говорит он.
А для другого экспорта предусмотрен постепенный переход к глубокому и всеобъемлющему соглашению о свободной торговле, что также не помешает пополнять баланс международных резервов.
К тому же стоит учесть возможные сложности на границе с Польшей, где заново началась эпопея с "зерновой блокадой".
По сколько будет доллар и евро с 26 мая по 1 июня:
Доллар на межбанке ожидают в таком диапазоне – 41,60 – 41,90 гривны, а евро – на уровне 45,50 – 47 гривен за евро. Зато на наличном банке курс доллара несколько иной – 41,60 – 41,80 гривны, а курс евро идентичен межбанковскому.
Кроме того, на следующей неделе стоит ожидать таких характеристик:
- Текущие (ежедневные) курсовые колебания: межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривны, обменные пункты – до 0,3 гривны.
- Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,15 гривны за доллар, до 0,2 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны на доллар, до 0,8 – 1 гривну на евро, обменные пункты – до 0,6 – 1 гривну на евро, до 1 – 1,3 гривны на евро.
- Разница курсов покупки: комбанки – 0,2 – 0,3 гривны за доллар, 0,3 – 0,5 гривны за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, 0,5 – 0,7 гривны за евро.
- Разница курсов продажи: комбанки – 0,1 – 0,2 гривны за доллар, 0,2 – 0,3 гривны за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, до 0,5 гривны за евро.
- Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – 0 гривен.
- Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1 – 1,5% от стартового курса недели.