Почему мир теряет доверие к доллару как главной валюте

Президент Дональд Трамп считает, что потеря доллара как мировой валюты будет равносильна проигрышу в войне. Однако доверие к доллару постепенно уменьшается именно из-за его враждебных действий к союзникам, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Financial Times.

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Как отмечает издание, мир полагается на иностранную валюту только тогда, когда доверяет ее ликвидности и надежности. Если раньше у США проблем с этим не было, то сейчас, при Трампе, многие страны хотели бы отказаться от доллара. Слишком непредсказуемо и равнодушно и даже враждебно ведут себя США, развязав торговые войны.

Какая альтернатива доллару как резервной валюте

Альтернатив доллару как мировой валюте немного. Юань мог бы попытаться взять на себя эту роль, если бы не экономический и политический контроль, который является главным приоритетом властей Китая.

Юань мог бы стать идеальной валютой для торговли с Китаем. Но страна сохраняет контроль над капиталом и ее внутренние рынки остаются неликвидными,

– пишет FT.

Евро не страдает от этих недостатков юаня и, вероятно, мог бы частично заменить доллар. Но у него есть свои проблемы. Евросоюз не является политическим клубом, это лишь объединение государств. Эта политическая раздробленность проявляется и в экономике, ограничивая инновации и рост.

Важно! Главное - ЕС не является гегемоном, то есть не диктует свои правила игры окружающим. Его привлекательность может превосходить нынешние США в их худшем проявлении, но не может сравниться с Америкой в лучшие времена.

Какова роль доллара сегодня в мировой экономике

Доллар продолжает играть ведущую роль сегодня в мировой экономике, как и сто лет до этого.

США не ослабевают: по данным МВФ, их доля в мировом ВВП составила 26% в 2024 году против 25% в 1980 году. Америка, по-прежнему, лидирует в технологиях и сохраняет военное преимущество,

– отмечает издание.

Финансовые рынки США остаются самыми глубокими и ликвидными в мире:

В четвертом квартале 2024 года 58% мировых резервов хранились в долларах.

В долларах, по-прежнему, выражены 81% торгового финансирования, 48% международных облигаций и 47% трансграничных банковских требований.

Поэтому доллар, даже с проблемами из-за нынешней финансовой политики США, и в дальнейшем остается главной мировой валютой при отсутствии достойных альтернатив.

Следует знать! США могли бы вернуть себе доверие мира. Но сейчас это вряд ли удастся сделать из-за торговых войн, развязанных Трампом.