Чому світ втрачає довіру до долара як головної валюти

Президент Дональд Трамп вважає, що втрата долара як світової валюти буде рівносильна програшу у війні. Однак довіра до долара поступово зменшується саме через його ворожі дії до союзників, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Financial Times.

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Як зазначає видання, світ покладається на іноземну валюту лише тоді, коли довіряє її ліквідності та надійності. Якщо раніше у США проблем з цим не було, то зараз, за Трампа, багато країн хотіли б відмовитися від долара. Занадто непередбачувано і байдуже і навіть вороже поводяться США, розв’язавши торгові війни.

Яка альтернатива долару як резервної валюти

Альтернатив долару як світової валюти небагато. Юань міг би спробувати перебрати на себе цю роль, якби не економічний і політичний контроль, який є головним пріоритетом влади Китаю.

Юань міг би стати ідеальною валютою для торгівлі з Китаєм. Але країна зберігає контроль над капіталом і її внутрішні ринки залишаються неліквідними,

– пише FT.

Євро не страждає від цих недоліків юаня і, ймовірно, міг би частково замінити долар. Але у нього є свої проблеми. Євросоюз не є політичним клубом, це лише об’єднання держав. Ця політична роздробленість проявляється і в економіці, обмежуючи інновації та зростання.

Важливо! Головне - ЄС не є гегемоном, тобто не диктує свої правила гри оточуючим. Його привабливість може перевершувати нинішні США в їхньому найгіршому прояві, але не може зрівнятися з Америкою в найкращі часи.

Яка роль долара сьогодні у світовій економіці

Долар продовжує відігравати провідну роль сьогодні у світовій економіці, як і сто років до цього.

США не слабшають: за даними МВФ, їхня частка у світовому ВВП становила 26% 2024 року проти 25% 1980 року. Америка, як і раніше, лідирує в технологіях і зберігає військову перевагу,

– зазначає видання.

Фінансові ринки США залишаються найглибшими і найліквіднішими у світі:

У четвертому кварталі 2024 року 58% світових резервів зберігалися в доларах.

У доларах, як і раніше, виражені 81% торгового фінансування, 48% міжнародних облігацій і 47% транскордонних банківських вимог.

Тому долар, навіть з проблемами через нинішню фінансову політику США, й надалі залишається головною світовою валютою за відсутності гідних альтернатив.

Слід знати! США могли б повернути собі довіру світу. Але зараз це навряд вдасться зробити через торгові війни, розв’язані Трампом.