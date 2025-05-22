Валютний ринок наприкінці травня

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, наприкінці травня валютний ринок житиме за правилами останніх кількох тижнів. Відтак, поточні курсові зміни офіційного курсу залишатимуться мінімальними, попри їх різновекторність, а різниця між курсом купівлі та продажу залишатиметься малою.

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Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Крім того, різниця між курсами на міжбанку та готівковому ринку буде малопомітною.

Водночас основні валютні зміни відбуватимуть у звичному для травня коридорі 41,60 – 41,80 гривні за долар та 45,50 – 47 гривень за євро. А попит і пропозиція будуть збалансованими.

Співвідношення курсів долара та євро не зазнає принципових змін: вони передусім залежатимуть від котувань зв’язки цих валют на світових ринках, а найбільш вірогідна вартість складе 1 євро за 1,10 – 1,15 долара,

– додає Лєсовий.

Від чого залежатимуть курси валют

За словами Лєсового, якщо поглянути на основні фактори, що формуватимуть курсову кон’юнктуру, то вони майже повністю залежатимуть від економіки та монетарної стратегії регулятора.

Розуміємо, що міцна гривня - це добрий знак для стабільності на валютному ринку. І попри те, що добігає кінця економічний "безвіз" з ЄС, та прогнозується, що попервах обсяг експорту може знизитися на 1 мільярда долара, однак вже є винятки – продовжено безвіз для металургійної галузі, як основної для розвитку економіки країни,

– каже він.

А для іншого експорту передбачено поступовий перехід до глибокої та всеосяжної угоди про вільну торгівлю, що також не завадить поповнювати баланс міжнародних резервів.

До того ж варто врахувати можливі складнощі на кордоні з Польщею, де наново почалася епопея із "зерновою блокадою".

По скільки буде долар та євро з 26 травня по 1 червня:

Долар на міжбанку очікують в такому діапазоні – 41,60 – 41,90 гривні, а євро – на рівні 45,50 – 47 гривень за євро. Натомість на готівковому банку курс долара дещо інший – 41,60 – 41,80 гривні, а курс євро ідентичний до міжбанківського.

Крім того, наступного тижня варто очікувати таких характеристик: