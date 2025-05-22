Курс валют у банках

Станом на ранок 22 травня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,10 гривні (-10 копійок проти 21 травня) та продаж по 41,80 гривні (-2 копійки).

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Купівля євро проходить по 46,60 гривні (+15 копійок), продаж – по 47,32 гривні (+7 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,48 гривні (-2 копійки), а продати по 41,55 гривні (+5 копійок).

(-2 копійки), а продати (+5 копійок). Купівля євро по 47 гривень (+22 копійки), а продаж по 47,17 гривні (+20 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують у середньому по: 41,30 гривні (+34 копійки), а продають по 41,65 гривні (+5 копійок), за даними finance.ua.

(+34 копійки), а продають (+5 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 46,90 гривні (-3 копійки), а продають по 47,25 гривні (-3 копійки).

Що буде з курсом долара та євро

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, наприкінці травня курсові зміни офіційного курсу залишатимуться мінімальними, попри їх різновекторність. Водночас різниця між курсом купівлі та продажу буде мізерною.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Розуміємо, що міцна гривня – це добрий знак для стабільності на валютному ринку. І попри те, що добігає кінця економічний "безвіз" з ЄС, та прогнозується, що попервах обсяг експорту може знизитися на $1 млрд, однак вже є винятки – продовжено безвіз для металургійної галузі, як основної для розвитку економіки країни.

Зверніть увагу! З 26 травня по 1 червня на готівковому ринку долар буде на рівні 41,60 – 41,80 гривні, а євро – 45,50 – 47 гривень.