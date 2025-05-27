Какие купюры подлежат обмену в Украине
В таком случае их следует обменять, пишет 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Согласно информации Нацбанка, в банках и обменниках на обмен примут:
- деньги с признаками повреждения, потертостями, загрязнением, отпечатками штампов, надрывами надрезами, отверстиями, оторванными краями или углами;
- если есть целая часть банкноты площадью не менее 55% своей первоначальной площади;
- разорванные или разрезанные на две части деньги, если на них сохранились оба одинаковых номера и серия, и
- общая площадь этих частей не менее 55% первоначальной площади банкноты.
Отдать подобные деньги можно любом украинском банке или в региональных подразделениях денежного обращения НБУ.
Важно! В то же время работник предприятия, который работает с наличными, не принимает для расчета значительно изношенные и поврежденные деньги и советует обратиться в любой банк Украины для обмена.